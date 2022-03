Lev salonů a bohém Jiří Bartoška zraje jako víno: Se svou životní láskou už je bezmála půl století

Jiří Bartoška slaví 75. narozeniny. Foto: Milan Malíček, Právo

Na přelomu 70. a 80. let se Jiří Bartoška (75) stal idolem českých a slovenských žen a pro mnohé jím zůstal dodnes. Oblíbený herec se přitom ke svému povolání dostal vlastně náhodou. Když byl na vojně v Brně, na radu své kamarádky Jany Švandové (74) si podal přihlášku na JAMU. A ono to vyšlo: „…přišlo mně předvolání na talentovky. Bral jsem to jako šanci ulejt se na dva dny z vojny,“ vyprávěl později Bartoška, který u zkoušek uspěl, s čímž možná ani sám nepočítal.

Od ikonického lovce Sokola…

Jeho první hlavní rolí v celovečerním filmu byla postava Luďka Turny v dramatu Hřiště (1975), ale idol dívčích srdcí z něj udělala až „pravěká“ trilogie Osada havranů, Na veliké řece a Volání rodu (1977).

Kvůli jeho charizmatu se o něm často mluvilo jako o českém Alainu Delonovi, on sám svou pověst lva salonů vysvětluje prozaicky: „Měl jsem prostě metr osmdesát, černé vlasy a ve svých rolích jsem nikdy neopouštěl těhotné ženy a nekopal do psů. Tak si lidi řekli, to bude asi charakterní, férový člověk.“

…až po pohádkového boha

Během kariéry odehrál Bartoška velké množství divadelních, filmových i seriálových postav. Viděli jsme ho nejen jako pravěkého lovce, ale také jako lékaře, pátera, detektiva, veterináře, soudce či samotného pánaboha. Zahrál si v komediích, detektivkách, v dramatech, byl romantickým hrdinou i padouchem.

Zázraky do tří dnů

Je to také šikovný organizátor, který si dovede poradit i s tím, co by každý jiný dávno vzdal – v roce 1994 se Bartoška stal ředitelem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a s nedávnou zesnulou uměleckou ředitelkou Evou Zaoralovou (✝89) vrátil tuto skomírající přehlídku mezi elitní akce.

Však také na karlovarský festival jezdí ty největší hvězdy světového šoubyznysu, ať už je to Robert Redford, Robert DeNiro, Leonardo DiCaprio, Gina Lollobrigida, Whoopi Goldberg, Mel Gibson, Michael Douglas, Jeremy Renner nebo Johnny Depp…

Jak porazit rakovinu

V listopadu 2014 bylo Bartoškovi diagnostikováno zhoubné onemocnění mízních uzlin, kvůli kterému musel odmítnout i roli v životopisném seriálu Já, Mattoni (2016), ve které ho nakonec nahradil Alois Švehlík (82). S vážnou nemocí se popasoval po svém: „Čím víc na ni myslíte, tím hůř. Když se ji naopak snažíte ignorovat, může se urazit a jít pryč,“ svěřil se herec, který rakovinu porazil díky lékařům i svému přístupu. Omezil pak kouření a začal se také trochu šetřit po pracovní stránce. Filmové projekty si velmi pečlivě vybírá, říká ale, že kvalitní scénáře pro muže jeho věku jsou dnes spíš podpultovým zbožím.

Herectví si musel obhájit



Jiří Bartoška má to štěstí, že s věkem zraje jako víno. Ve čtvrtek slaví 75. narozeniny, ale o fanynky rozhodně nemá nouzi. A přestože je založením velký bohém, už bezmála půl století (od roku 1976) je šťastně ženatý s archeoložkou Andreou, kterou označuje za výhru v loterii, a má s ní syna Jana a dceru Kateřinu, díky které se loni stal poprvé i dědečkem.

Recept na šťastné manželství však nemá. „Nechtějte po mně, abych někomu radil, jak na to. Nikdy jsme to zvlášť neřešili. Spíš ze začátku, když Andrea začala studovat archeologii a doma oznámila, že chodí s hercem, jsem se musel snažit, abych se před rodinou obhájil. Když mě představila, její babička si povzdechla: Kdyby to byl aspoň zubař!“ zavzpomínal Bartoška v jednom rozhovoru. Kdyby ale babička viděla do budoucnosti a mohla v ní spatřit kariéru a úspěchy dnešního jubilanta, jistě by ho vítala s otevřenou náručí. ■