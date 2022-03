Vznětlivý, nepoučitelný a zase jako Charlie. Zajímavosti z natáčení Kurzu sebeovládání s hvězdou Sheenem

Charlie Sheen v seriálu Kurz sebeovládání Foto: Televize Seznam

Je ale třeba říct, že Charlieho metody jsou dost neortodoxní a mohou v životech jeho pacientů způsobovat chaos. Do toho všeho má hlavní hrdina i vztah se svou terapeutkou Kate, která ho učí, jak zvládat vztek.

A kdo jiný, než známý hollywoodský bouřlivák Charlie Sheen (56) by postavu vznětlivého Charlieho Goodsona zvládl lépe? Do Kurzu sebeovládání (2012–2014) herec naskočil po svém kontroverzním vyhazovu z Dva a půl chlapa (2003–2015), který v roce 2011 šokoval celý seriálový svět.

Kurz sebeovládání, který od pondělí běží na obrazovkách Televize Seznam, je založen na stejnojmenném filmu z roku 2003, ve kterém hráli Adam Sandler a Jack Nicholson. „Vybral jsem si Kurz sebeovládání, protože hrát člověka s vážnými problémy v sebeovládání mi dává velký prostor pro seberealizaci. Myslím si, že to je skvělý námět,“ řekl Sheen v roce 2012, kdy se seriál začal točit.

Nepoučitelný…

Celý seriálový počin lze do jisté míry považovat za náhled do hercova skutečného života a z pohledu diváka je Sheenova role do značné míry autobiografická. I on navštěvoval po vyhazovu ze Dvou a půl chlapa terapie, aby dostal svůj vztek pod kontrolu. Odnesl si z nich něco do praktického života? Vypadá to, že moc ne. Při natáčení Kurzu sebeovládání se totiž historie opakovala…

Problém s ním měla především představitelka jeho seriálové přítelkyně Selma Blair (49). Opakovaně mu vytýkala jeho nedochvilnost a mizerný přístup k práci, a nechala se dokonce slyšet, že je tragédie s ním pracovat. Herec na její kritiku reagoval po svém – řekl, že pokud ji produkce nevyhodí, odejde z natáčení sám. A trucoval. Proto se Selma Blair musela poroučet. Věc podala samozřejmě k soudu a zažalovala produkci o milionový ušlý zisk. Nakonec se ale obě strany dohodly na mimosoudním vyrovnání.

Charlie jako Charlie

Šlo o třetí seriál, kde hrál Sheen postavu, která má křestní jméno Charlie jako on sám. První byla role Charlieho Crawforda v seriálu Všichni starostovi muži (2000-2002), druhou postava Charlieho Harpera v seriálu Dva a půl chlapa. Charlie Sheen se přitom ve skutečnosti jmenuje Carlos Irwin Estevez, protože jeho rodina má španělské kořeny. Jde tedy o umělecké jméno. V Kurzu sebeovládání si zahrál i se svým otcem Martinem Sheenem, který přišel na svět jako Ramón Gerardo Antonio Estévez.

Stalo se na natáčení

V epizodě Charlie dostane Lindsay do maléru se objeví i další hollywoodské „enfant terrible“ Lindsay Lohan. Ta také nezklamala. I ona zdržovala natáčení, celé dny jen vysedávala ve svém karavanu a tvůrci z ní měli osypky.

Za své eskapády plné prostitutek, drog a alkoholu zaplatil Sheen nejen zničením kariéry a zdraví, ale také mnoha vztahů. Za zmínku proto stojí, že v epizodě Charlie a šílená bejvalka se objevila jedna z jeho exmanželek Denise Richards. ■