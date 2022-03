I toto umí těhotenské hormony: Krásné Miss nechytla barva na vlasy podle představ, takhle to dopadlo

Denisa Spergerová Michaela Feuereislová

"Asi už nikdy se nebudu barvit v těhotenství. Je neuvěřitelné, co hormony dokáží udělat s tělem. Minule mi to chytlo nečekaně dozrzava a teď mám vlasy do červené," řekla Spergerová. "Měla jsem s návštěvou kadeřnice počkat až po porodu, ale teď už s tím nic neudělám," dodala modelka.

Denisa se s partnerem Viktorem Hajíčkem (36) těší na holčičku, ráda by rodila přirozenou cestou. "Hodně jsem nad tím přemýšlela, sama jsem nevěděla, co je nejlepší. Nakonec jsem se rozhodla pro přirozený porod. Doufám, že to zvládnu, snažím se tím nestresovat," řekla Super.cz Denisa. Maminkou by se měla stát v dubnu. ■