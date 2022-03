Za měsíc bude definitivní konec manželství. Krásná tanečnice promluvila o rozvodu s hvězdou SuperStar

Kateřina Poláčková Super.cz

Tanečnice Kateřina Poláčková promluvila o rozvodu s finalistou SuperStar, zpěvákem Petrem Poláčkem. Už za měsíc by mělo být jejich manželství definitivně rozvedeno. "Trošku se to protáhlo, ale je to tak, v dubnu bychom měli být rozvedeni," řekla Super.cz Kateřina.

S Petrem mají tříletého syna Tobiáše. "Začátky byly kruté, ale postupem času je to lepší a lepší. Je to zvláštní, ale vycházíme spolu s Petrem lépe než v manželství. Petr je výborný táta, miluje Tobíka, syn miluje jeho. Jsem ráda, že to tak je," popisuje tanečnice.

Také syn podle ní situaci zvládá dobře. "Je malý. Bylo to bez problémů. Jsou mu tři roky. Ještě to tolik nevnímá," vysvětlila na představení rodinného muzikálu Ostrov pokladů. "Hudbu složil můj kamarád Zdeněk Hrubý, se kterým se vídám v Dětech ráje, a jsem ráda, že to dotáhl tak daleko. Proto jsme tady, přišli jsme ho podpořit. Těším se na premiéru," dodala Poláčková. ■