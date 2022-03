Jdu z dramatu do dramatu a všechno je náročné, přiznala Halina Pawlowská. Oslavu narozenin si ale užila

Halina Pawlowská FTV Prima

Na natáčení přitom o svých narozeninách málem nedorazila. Nikoliv proto, že by snad měla kocovinu z oslavy, ale poctivě nahlásila, že ji trochu trápí kašel, a ujišťovala se, jestli vůbec může do ateliérů přijít.

„Volala jsem, jestli mám přijít, a bylo mi řečeno, že určitě, že mi udělají testy, a tak jsem si říkala, že jsem tu takový trochu trpěný chudák,“ vysvětluje se smíchem seriálová Lenka Hrabalová.

„Vůbec mě to ve snu ani nenapadlo, opravdu to pro mě bylo překvapení. V jednu chvíli jsem dokonce nevěděla, co si s tím počít,“ nevěřila, že si na ni kolegové vzpomenou s dortem a gratulacemi.

Za přání ale byla velmi ráda a s humorem vlastním zavzpomínala, jak se slavilo doma. „Můj otec říkal, že každý rok je úspěch. Že se člověk dožije a musí se to oslavit. Vždy připíjel do 120, a kdybych to tak měla brát, tak tu cestu ještě vidím,“ míní Halina, které gratulovali a přáli hlavně zdraví například herečky Jana Švandová a Veronika Freimanová či seriálový hezounek David Gránský.

A co by si sama oslavenkyně popřála? V tom má Halina Pawlowská jasno.

„Sobě bych přála zdraví, přátele a hodně klidných dní. Obzvláště teď mi přijde, že jich je málo. Jdu z dramatu do dramatu a všechno je náročné. Přála bych si radost, abych ráno pocítila touhu něco zažít. A taky bych si přála cestu kolem světa, která se odehrává na velké lodi a stojí pět milionů. Ještě jsem nenašla sponzora,“ smála se. ■