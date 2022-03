Tahle půvabná zpěvačka už je přes rok šťastně zadaná: Vztah zvládá udržet i na dálku, která ji s přítelem dělí

Nelly Řehořová Foto: archiv Divadla Broadway

„Stále to zvládáme, je to lepší už i s cestováním, které bylo v době pandemie komplikované. Já jsem nyní tady, protože zkouším nové představení Ostrov pokladů. Matyáš je aktuálně v Anglii, na nedělní premiéru muzikálu se těší, slíbil mi, že přijede. Tak jsem zvědavá, co na můj výkon v roli Perličky řekne," sdělila nám Nelly, kterou jsme zastihli na zkoušce nového muzikálu v Divadle Broadway.

„Mám roli Perličky, musím říct, že mě ta role moc baví, už se těším na diváky a jejich reakce,“ sdělila pro Super.cz půvabná Nelly. „Dětské publikum je vždycky vděčné, děti skvěle reagují, vyjadřují své emoce, tak věřím, že se jim Ostrov pokladů bude líbit. Navíc jsou tam krásné kostýmy od Romana Šolce, třeba papoušci, koala, piráti nebo opičky,“ dozvěděli jsme se od zpěvačky. ■