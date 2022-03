Producenta Františka Janečka už měsíc a půl trápí postcovidový syndrom: Divadla se ale nevzdá, chystá návrat Bídníků

František Janeček Super.cz

Milovaného divadla se ale přes zdravotní problémy nevzdává. "Práce, kterou dělám, se nedá opustit. Je to natolik v krvi, duši a v těle, že to nejde," míní Janeček, který nechyběl na víkendovém představení muzikálu Fantom opery, které se po pandemické pauze do GoJa Music Hall vrátilo. "Hrajeme o víkendech, diváci se ale vracejí jen pomalu. Rád bych je tímto na Fantoma pozval, aby nás podpořili," dodal.

Plánuje už i další projekt. Na divadelní prkna chce vrátit další muzikálovou legendu, muzikál Bídníci, který ve světě vidělo snad nejvíce diváků ze všech děl tohoto žánru. "Od 5. do 7. dubna jsme vyhlásili konkurzy na sólové, sborové i dětské role," vypočítal Janeček s tím, že podrobné informace najdou zájemci na stránkách divadla. ■