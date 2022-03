Poslední narozeniny před 50: Fantom opery by si přál dítě, ale ženit se nechce. Je to jako koule u nohy, tvrdí

Marian Vojtko Super.cz

Marian se radoval s narozeninového dortu od producenta Františka Janečka i spousty květinových i tekutých darů od fanynek. "Mám doma místnost jenom na lahve, mohl bych si otevřít bar. Třeba rovnou tady v divadle," smál se Marian, který po Fantomovi opery plánuje v GoJa Music Hall setrvat dál.

"Chystám se na konkurz na Bídníky. Už jsem v nich před lety hrál hlavní roli Jeana Valjeana, což je ta nejnáročnější muzikálová role vůbec. Přiznám se tedy, že jsem po pandemii trochu líný, tak bych se spokojil s komisařem Javertem, ale pan producent trvá na tom, abych Valjeana zkusil. Tak uvidíme, jak se bude líbit na schvalování v Londýně," krčil rameny. Konkurzy proběhnou od 5. do 7. května v divadle.

Pak už jsme se dostali k jeho soukromí. Vzhledem k blížící se padesátce by už měl čas na to založit rodinu s partnerkou, s níž už je tři roky. "Dítě bych si dokázal představit, ale svatbu ne. Připadal bych si jako s koulí na noze. I když možná, že kdyby bylo to dítě, tak bych změkl," míní. ■