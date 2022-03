Saskia Burešová omluvnou kytici od Vojty Kotka nepřevzala: Duševní buranství mě nemůže urazit, říká hlasatelka

Saskia Burešová Foto: Face to face

O co přesně šlo? V úvodu zmíněného zábavního pořadu hodil Vojta Kotek do placu historku, která se k němu dostala přes kamaráda. „Můj známý měl na návštěvě před šesti, sedmi lety kamaráda z Ameriky. A viděl u nás v televizi nějaký pořad, který moderovala Saskia Burešová. A řekl tomu mému kamarádovi neuvěřitelnou věc. Že nechápe, jak je možné, že je Česká republika takhle dopředu před Amerikou. Že u nás, tady v Česku, moderují pořady trans lidi,“ vyprávěl Kotek.

Nic netušící moderátorka se o nešťastném vtípku dozvěděla až pár dnů před vysíláním pořadu, z úst bulvárních novinářů, kteří ji kvůli tomu kontaktovali s prosbou o vyjádření. „Nerozuměla jsem tomu, asi třikrát jsem si to nechala zopakovat, nedocházelo mi to a říkala jsem si, že snad nějak ulítl,“ přiznala nyní Burešová v pořadu Face to Face.

„Sehnala jsem si číslo na Vojtu Kotka a zavolala mu. Omlouval se, že to bylo vytržené z kontextu,“ vypráví dále hvězda Kalendária. „Řekla jsem mu, ať to kouká vyřídit, ať to vystřihnou nebo s tím něco udělají. Za půl hodiny volal, že to vystřihnout nejde, protože už to bylo na schvalovací projekci.“

Vojta Kotek se následně pokusil situaci zachránit a domluvil, že pár dní po odvysílání, kdy měla Saskia Burešová navštívit ateliéry Primy jakožto host pořadu Inkognito, jí přinese do studia kytici a veřejně se jí omluví. Svou účast si ale moderátorka nakonec rozmyslela.

„Řekla jsem si, že nemůžu jít do prostředí, které je vůči mně velmi nekorektní, ba přímo nepřátelské,“ vysvětluje Burešová. Do produkce napsala zprávu s dovětkem adresovaným přímo Kotkovi. „Vzkázala jsem po produkční Kotkovi, aby místo té kytice dal raději nějaké pěkné peníze na Ukrajinu.“

Oblíbená rozhlasová a televizní hlasatelka s odstupem říká, že je klidná a nad situací se nyní baví. Ale zdá se, že k zakopání válečné sekery ještě nedošlo. „Mě to rozhodně nemohlo ponížit, protože duševní buranství mě nemůže ponížit. Mně na tom vadila jedna věc. Člověk, který se objevuje ve veřejném prostoru, musí počítat s tím, že ho občas někde properou, třeba v bulváru, já bych mohla vyprávět. Ale že si z vás dělají srandu lidé, kteří nejsou vašimi vrstevníky a vůbec vás neznají, to je opravdu opovržení hodné. To je otázka inteligence,“ dodala v pořadu Face to Face Burešová. ■