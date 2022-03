Reklama na roztomilost! Tahle teprve šestiletá holčička je hvězdou seriálu ZOO. Její maminku také dobře znáte

Adélka Hesová Super.cz

"Budu hrát roli opičky. A budu mít kokos, což vypadá jako obrovský, fakt obrovský bobek," řekla Super.cz neuvěřitelně vtipná Adélka, jejíž maminkou je bývalá hvězdná reportérka a moderátorka pořadu Top Star Mirka Hesová.

Z kostýmu opičky je Adélka nadšená. "Je to hezky teploučký. Když bude zima, tak si to asi vezmu domů. Je to úplně nádherný," prozrazuje.

Zatím malá Adélka vše zvládá skloubit se školou, i když je to často náročné. "Zvládám to na pohodu. Doma večer dělám úkoly, pak zase ráno trénujeme seriál, v noci Ostrov pokladů. Pak jdu na tablet a je úplná pohodička," dodala šestiletá Adélka. ■