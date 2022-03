Štamgast ze Slunečné má s o 19 let mladší snoubenkou doma Itálii. A pochvaluje si ji!

Karel Zima pomáhá dětem z Ukrajiny a chystá svatbu. Herminapress

A do toho si žije nový soukromý život s o devatenáct let mladší snoubenkou Lucií Kumbárovou. V jejich vztahu prý nuda rozhodně nehrozí. „Někdy je to romantika a někdy Itálie, ale je nám fajn. I ta Itálie funguje nádherně, to udobřování stojí za to. Žijeme teď stěhováním do nového, tak jsme ve fázi zařizování,“ pochlubil se Zima, kterému se blíží svatební den.

A tam to herec, známý bujarými oslavami, pořádně roztočí. „No, oslavím to, ne že ne, ale už tak neblbnu. Žiju zdravěji a klidněji. Ale není to kvůli mé přítelkyni, ale díky mé přítelkyni,“ vysekl poklonu své lásce zamilovaný Karel Zima, který už byl jednou ženatý a má dvacetiletou dceru a sedmnáctiletého syna. Miminko by si moc přál i se svou budoucí druhou manželkou. „Nebráníme se tomu, necháváme tomu volný průběh a rádi bychom miminko," prozradil Super.cz nedávno.

Zima je také znám tím, že rád pomáhá druhým. Hodně ho proto zasáhla i válka na Ukrajině a snaží se pomáhat, jak se dá. Vystupoval na koncertě pro Ukrajinu a pro dobročinné účely dokonce vydražil čepici, se kterou odehrál svou roli v seriálu Slunečná.

„Ukořistil jsem tu čepici od holek z kostymérny Slunečné a s mojí přítelkyní jsme přemýšleli, jak ji charitativně využít. Čepici v dražbě koupila firma, kde pracuje pan Petr Zídek a koupili ji za dost peněz. Výtěžek šel na podporu dětí v náhradních rodinách,“ prozradil Karel Zima.

S Petrem Zídkem na charitě herec spolupracuje dál. Proto není divu, že se objevil na otevření mateřské školky pro ukrajinské děti, kterou Zídek s přáteli zřídili v sokolovně v Dolních Chabrech. „To je fantastický projekt. Zřídili v místní sokolovně hernu, kde budou mít ukrajinské děti denně školku, budou se učit jazyk a postupně se začleňovat do života, aby potom mohly nastoupit do české školky,“ řekl Karel Zima a uvedl, čím přispěl do školky on.

„Na facebookových stránkách TJ Sokol Dolní Chabry jsem si přečetl celý seznam věcí, co školka potřebuje. Lidé už toho hodně přinesli, zbývaly dětské pláštěnky a holínky. Pláštěnky v obchodě už neměli, tak jsme s kolegou Petrem Stachem koupili alespoň čtyři páry holínek a takového velkého medvěda pro radost,“ uzavřel Zima. ■