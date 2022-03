Dokonalá figura i vnady. Tahle blond kočka je dcerou producenta Františka Janečka

Alice Janečková má krásnou postavu. Foto: Archiv A. Janečkové

Maminka pětiletého syna Filipa je už nějaký čas ve vztahu s podnikatelem a mecenášem skupiny Walda Gang Pavlem Páskem. Právě s ním vyráží často na exotické dovolené, odkud se chlubí výstavní figurou v bikinách.

"Je to dřina, obnáší to sebekázeň, méně jídla večer. Začala jsem hodně běhat jako mnoho mých vrstevnic a výsledky jsou znát. Ale co se týče jídla, musím se držet," řekla Super.cz Alice Janečková.

Tentokrát svoje fanoušky na sociálních sítích pozdravila z pláže v Mexiku. A snímek v plavkách podpořila ještě provokativnějším pózováním v tenoučkém topu bez podprsenky, v němž dala na odiv své vnady. ■