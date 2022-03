To je podoba! Česká dvojnice Seleny Gomez. Tahle kráska má druhé nejkrásnější tělo v plavkách

Hana Dědková Super.cz

V soutěžích krásy se snažila uspět několik let. Loni se dostala Hana Dědková do finále České Miss, ale soutěž byla zrušena. O to šťastnější je, že se letos probojovala mezi desítku nejkrásnějších dívek v Miss Czech Republic, v soutěži, kam se hlásila už několikrát a až nyní to vyšlo.