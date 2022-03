Aby jí neofoukla ňadra: Česká Barbie vystavila své dmoucí desítky na sněhu jen v růžové vestičce

Gabriela Jiráčková Foto: archiv G. Jiráčkové

Osobně jsme se potkali naposledy loni na podzim, ale pravidelně o sobě dává svým fanouškům vědět. Česká Barbie Gabriela Jiráčková (22) se tentokrát ohlásila ze slovenských hor. A nebyla by to ona, kdyby nezapózovala v pořádně provokativním outfitu.

Na zasněženou pláň vyrazila pouze v chlupaté růžové vestičce se sladěnou zimní obuví a dala nahlédnout do svého pořádně naditého dekoltu. Tak snad její plastikou zdokonalená ňadra velikosti deset neofoukla. "Nesmíme se přes to všechno přestat radovat z věcí, které jsme dosud měli rádi, zůstat kým jsme byli, neklesat na mysli a dál se dívat vzhůru a vpřed," nabádá v současné situaci své přiznivce.

Na poslední plastice prsou byla Gabriela, která si na Instagramu říká Lolotabella, už předloni, má ale samozřejmě další plány, jak svůj zevnějšek vylepšit. A k tomu se chce také více věnovat hudební tvorbě.

"Mám připravený edukační projekt, který bude propojovat virtuální realitu s mými písněmi. Myslím, že to bude hodně zajímavé. Tahle moje stránka šla kvůli Barbie trochu do pozadí a teď se k ní vracím. Takže už to nebude jen o tom zevnějšku, ale i bez toho si to neumím představit," řekla Super.cz. ■