Tohle by rozhodně mohla být nejkrásnější česká pilotka! Podívejte se, jak jí to sekne v plavkách

Zuzana Klečková Super.cz

Krásná Zuzana Klečková je finalistkou soutěže krásy Miss Czech Republic a určitě by s přehledem vyhrála titul nejkrásnější česká pilotka. Zuzany snem je řídit obří letoun Airbus A 350 a ráda by byla jednou kapitánkou.

Žena coby pilotka není úplně běžnou záležitostí. "Ve třídě jsme tři dívky, není nás tolik jako kluků, ale slečny v tomto oboru přibýbají. Sama jsem ale ve velké letecké dopravě pilotku ještě nepotkala," řekla Super.cz Zuzana.

Sen stát se pilotkou přišel během studia na střední škole. "Rozhodla jsem se na gymnáziu. Musela jsem projít důkladnou dvoudenní lékařskou prohlídkou. Byly tam psycho testy, oční, ekg, bylo to velmi intenzivní. Pak jsem udělala přijímací zkoušky na České vysoké učení technické, dělám praktický výcvik v letecké škole. Výsledkem bude licence, se kterou se můžu hlásit do aerolinie," prozrazuje, čím momentálně prochází.

Modeling a práce pilotky se podle ní skloubit dá. "Je mi 21 let, pokud by to vyšlo, vyhrála bych titul Miss Czech Republic, užila bych si kralující rok a pak bych se hlásila do aerolinií. Krásně by to vyšlo časově. Budu mít po studiu i kralujícím roce," dodala Klečková. ■