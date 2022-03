První společný rozhovor nejen o očekávaném miminku: Podívejte, jak ženě Davida Gránského v 6. měsíci vyrostlo bříško

David Gránský s manželkou Nikolou Super.cz

Manželka Davida Gránského (30) není herečka, ale optička. Nyní si Nikola poprvé vyzkouší, jaké to je při natáčení. Spolu s manželem se objeví v nové show televize Prima Můj muž to dokáže. "Jsem trošku nervózní, protože úplně nevím, co mě čeká," řekla Super.cz Nikola. "Je to premiéra pro nás tři," doplnil ji David.