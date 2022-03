Osm roků kralovala v dabingu našim nejmladším herečkám. K potápěčskému certifikátu jí pomohla prezidentka Malty

Poznáte krásku na snímku? Foto: archiv A. Procházkové/reprofoto M. Feuereislová

Po jedenáctiletce si studentka z vysokých vybírat nemohla. Stejně jako starší sestra Hana. „Chtěla být doktorka, ale nesměly jsme studovat. Děti lékařů, kde z tatínkovy strany nosil bílý plášť dědeček i praděda,“ vysvětluje, proč zvolila DAMU. Tam na třídní původ tak nehleděli.

Její tatínek, významný dětský lékař, přijímal pacienty na Vinohradech, kde měl v přízemí domu, ve kterém v 1. patře bydleli, ordinaci s rentgenem, a dokonce malým operačním sálkem. Šlo o největší soukromou ordinaci v Praze do 50. let, než jim ji komunisté sebrali.

„Nemohl si vzít ani plnící pero z pracovního stolu, když přišli pánové v kožených kabátech,“ líčí Super.cz Alena Procházková (76), jak se z osmipokojového bytu dostali do o polovinu menšího ve 2. patře. V něm bydlí její sestra.

Studií nelitovala, její velkou láskou se stalo divadlo, kterému podřizovala všechno. Po dokončení školy hostovala v Městských divadlech pražských, v S. K. Neumanna a na Vinohradech, kam jí ředitel Zdeněk Míka nabídl angažmá.

Už v 1. ročníku DAMU tam hrála hůďata v Dalskabátech. Při té vzpomínce zjihne. „Předváděly jsme je s Gábinkou Vránovou (†78). Léta jsme spolu seděly v šatně, na všech zájezdech spolu spaly v pokoji. Nebyla jen výborná kolegyně, ale i kamarádka.“

Kultivovaný, sametový hlas a krásná výslovnost ji záhy přivedly k dabingu, s nímž začala jako dítě. „Hned po skončení školy jsem v něm také osm let držela prvenství,“ říká o době, kdy patřila k nejobsazovanějším z mladých hereček. Aktuálně ji můžeme slyšet v britském seriálu Goldie a staříci.

Hlas zdědila po mamince, která jim čítávala pohádky. Tatínek také, i když leckdy utahaný, po návštěvách u pacientů. „Jednu knihu nám četl asi deset let. To už jsme byly velké holky, takže jsem si Verneovky a Mayovky četla baterkou pod peřinou,“ směje se.

V soukromí se Aleně Procházkové až tak nedařilo. Vzala si novináře Jiřího Tvrzníka (97), s nímž má dceru Báru. Manželství se nevydařilo, když bylo malé pět, rozvedli se. Víc jak třicet let je vdaná za právníka Vladislava. Deset roků spolu chodili.

Dcera Bára (47), která pracuje jako soudkyně, z ní udělala dvojnásobnou babičku. Sedmnáctiletá vnučka Rozárka, výborná tenistka, je druhým rokem na gymnáziu. Kryštof (15), který krásně hraje na piano a zpívá, trénuje kung-fu a aikido, na něj dělá přijímačky.

Jejich babička patří k těm akčním ženám, které rády sportují a cestují. Odmala miluje hory, za vysoké umělecké školy závodně lyžovala. „Když se otevřel svět, začali jsme jezdit do Rakouska a Itálie. Přítelkyně Iveta Federiči má CK Fede, už skoro 20 let lyžuju s nimi,“ říká.

Jezdí přes noc, dřív lůžkový autobusem. „Jednou jsme dorazili do Passo Tonale a paní zezadu se ptala: Co sis vzala na spaní? No, já hypnogen a co ty? Já stilnox. A ta třetí řekla: A autobus plný zdrogovaných důchodkyň dorazil do Itálie.“

Ráda vyráží i na exotické zájezdy s kamarády. Jeden z nich Ivan Čížek, má CK Skibike, s nimi se podívala do Keni, kde se jí líbilo nejvíc, na Zanzibar, do Indie, na Maledivy, naposledy byli v Dominikánské republice.

Miluje vodu, dokonce se potápí, s manželem jsou držiteli mezinárodní potápěčské karty. Tu získali od prezidentky Malty Agáty Barbary (†79)! Kamarád lékař se s ní znal pracovně z Prahy. Když letěli na Maltu, dal jim pro ni dopis. Prý má ráda Becherovku od doby, kdy jí při nevolnosti majordomus v karlovarském hotelu 13. pramen nabídl. A ta pomohla.

V La Valetě si jako turisté prohlédli prezidentský palác, zaklepali na kancelář, jestli tam mohou nechat dopis od lékaře Martina z Prahy pro paní prezidentku. Její tajemník řekl, že nemá čas, ale přijede za nimi. „Za tři dny na to vidíme vrtulník kroužit nad hotelem. Přihnal se jeho ředitel, že za námi přiletěla paní prezidentka,“ vypráví.

Předali Becherovku, popovídali si a ona se zeptala, jaké mají přání. Když se zmínili, že by se rádi potápěli, prý to není problém, protože nedaleko se nachází pěkné potápěčské středisko,

„Měli jsme instruktora, s ním jsme se každý den potápěli, nakonec nám dal mezinárodní potápěčskou kartu,“ řekla Super.cz herečka, která se považuje za dobrého plavce. Koncem loňského roku v Dominikánské republice uplavala na jeden zátah 35 temp motýlka. „Miluju vodu, nejraději plavu v moři, ne podél pobřeží, do dálky a zpátky.“ ■