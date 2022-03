Do své manželky Jany Bouškové je zamilovaný už 38 let: Václav Vydra jí nikdy nebyl nevěrný a stále ho přitahuje

Václav Vydra Super.cz

Protože jsme se setkali po představení komedie Nikdy není pozdě, která je o lásce mezi šedesátníky, s hercem Václavem Vydrou (66) jsme si povídali právě o lásce. Ta jeho, s kolegyní Janou Bouškovou, trvá už osmatřicet let.

"Na to, aby to vydrželo samozřejmě žádný recept není. Jedině ten, že ti lidé spolu musejí chtít být. Že je jim spolu dobře a svůj vztah nechtějí ničím měnit a rozmělňovat. Ale znamená to i spoustu tolerance," řekl Super.cz herec. Ve zmíněné hře páry potkávají nevěry anebo nemanželské děti, což Václava s Janou naštěstí minulo.

"To se nám opravdu nestalo," ujistil nás herec, že slovy básníka Fráni Šrámka potlačil své touhy rozsévače. A důvod? "Není to všechno jen o lásce, je v tom i přátelství a vzájemné sympatie. V každé životní etapě převažuje něco jiného. Ale pokud tam ten pocit, že ti lidé chtějí být spolu, je pořád v jakýchkoli podobách, tak spolu jsou," krčil rameny.

Mezi ním a manželkou je prý stále ona pověstná jiskra a funguje jim to po všech stránkách. "Ale to už bych v našem věku nerozebíral," smál se. ■