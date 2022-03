Tohle tělo by stálo za hřích: Měsíc po oznámení rozvodu se krásná violoncellistka Terezie Kovalová předvedla ve spodním prádle

Terezie Kovalová Foto: archiv T. Kovalové

Sice se nevěnuje pouze hudbě, ale občas zabrousí i do modelingu a předváděla i spodní prádlo, nicméně krásné violoncellistce Terezii Kovalové (32) trvalo dlouho, než se smířila se svým tělem. Teď, měsíc poté, co prozradila, že se po třech letech manželství rozvádí, už to vidí jinak.

"Trvalo mi dvaatřicet let, než jsem si to zpracovala natolik, abych se na své tělo podívala do zrcadla a řekla si: Sama sobě se líbím. Jako když dáte barvoslepému brýle na vidění barev, ono to tam bylo celou dobu, ale holt to nevidíš," svěřila Terezie, když se vyfotila v koupelně jen ve spodním prádle.

Na poznámkami, že je přece také modelka, mává rukou. "Láska k vlastnímu tělu je cesta pro každého, a to, že nějak vypadá, ještě automaticky neznamená, že své tělo miluje a že se mu líbí," míní hudebnice.

Ta bude už brzy rozvedená. Rozvod by měl být bezproblémový, manželé neměli děti, řešit by se nemělo ani majetkové vyrovnání. „Nemáme mezi sebou vůbec nic,“ řekla Super.cz Terezie. Tak snad brzy potká svého pana Božského. ■