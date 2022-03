Nebezpečně upřímný rozhovor: Kočka ze Vztekliny se nebojí mluvit o čemkoli od sexu po špatné zkušenosti z konzervatoře

Gabriela Heclová Super.cz

Známá je i na sociálních sítích. Na Instagramu má 220 tisíc sledujících, měla i úspěšný YouTube kanál. "Ten jsem si založila, když se mě hodně lidí ptalo, jak to chodí na natáčení Benátek. Ale už ho delší čas nedělám," upřesnila. K herectví se ale přece jen vrátila, když úspěšně zvládla konkurz do nového projektu režiséra Davida Ondříčka, kde získala roli jedné z milenek titulního hrdiny.

"Na té konzervatoři mi, i když jim tedy nechci křivdit, nevybudovali příjemný a hezký vztah k divadlu. Zlomili ve mně lásku k němu, tak jsem nepokračovala. Možná jsem mylně uvěřila tomu, že nejsem dobrá. Hodně mi tam srazili sebevědomí. Pak přišla korona a bylo hrozně obtížné se do toho prostředí dostat, proto jsem zkoušela něco jiného. Ale herectví mi chybělo a film a kultura mě baví, takže jsem věděla, že v tom chci zůstat, ať už před, nebo za kamerou," svěřila.

Jak už je minimálně z našeho videa jasné, Gábina má pořádně proříznutou pusu, což přináší samozřejmě i svá negativa. "Poslední dva roky se snažím zklidnit a snad už to se mnou tak hrozné není. Jsem taková ryzí. Bohužel. Anebo bohudík," krčila rameny.

Ostatně když si její jméno hodíte do internetového vyhledávače, mezi prvními videi najdete to, jak bezprostředně hovoří o erotických pomůckách. "Všichni máme rádi sex, tedy kromě asexuálů. A když se mě někdo zeptá, odpovím. I když zpětně bych se taky nad těmi věcmi víc zamýšlela," míní.

Protože nám v rozhovoru prozradila, že je momentálně single, nabídli jsme Gábině, jestli by nestála o seznamku. "Teď to nepotřebuju, jsem spokojená sama a chvíli si to chci udržet. Jsem hodně vztahový člověk, ale teď nastal čas se věnovat sama sobě, a ne někomu jinému. Takže pánové, děkuji za případný zájem, ale nechte tomu ještě měsíc nebo dva," úplně se nabídce nebránila. ■