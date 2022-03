Pro ploché břicho je hvězdička z reality show ochotna ohnout i sloupky zábradlí! Ať žije photoshop

Chloe Ferry Profimedia.cz

Díky cvičení a správné životosprávě je štíhlá a objemné na ní jsou jen zvětšené vnady a pozadí. Ale ani tak není Chloe spokojená a fotky upravuje do občas až nereálných proporcí. Naposledy při tom ohnula sloupek zábradlí, jak se můžete podívat níže v galerii.

Hvězda reality show Geordie Shore si v minulosti prošla urážkami od sledujících na sociálních sítích, kteří ji titulovali tlustou a ošklivou.

„Lidé na Instagramu mě nazývali hnusnou každý den, a to jen proto, že jsem veřejně známá a víc na očích. Snažím se to už ignorovat, ale je šílené připustit, že jsem si na to, že mi říkají že jsem ošklivá a tlustá, zvykla tak, že je to pro mě normální jako třeba nákup v sámošce,“ uvedla před časem Ferry, která už nyní veškeré poznámky ignoruje.

V tuto chvíli už to není tolik o urážkách, ale její sledující se jí snaží dodat sebevědomí, aby už fotky zbytečně neupravovala. „Proč si upravuješ břicho ve photoshopu, zlato? Jsi perfektní i bez úprav,“ napsala jí jedna ze sledujících pod poslední upravenou fotku. ■