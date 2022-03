Bývalé hvězdy Tváře zpět na scéně: Talentovanému herci přišlo na pomoc šest ex účinkujících

Denis Šafařík a kolegové TV Nova

Talentovaný herec na pódiu vystoupí s hitem Trhák - Píseň hajného a dcer. A na pomoc mu přišli Tereza Mašková, Berenika Kohoutová, Ivana Jirešová, Vojta Drahokoupil a Milan Peroutka. Všichni v seskupení byli z návratu na stage oblíbené show nadšení.

„Já si to užívám opravdu moc, protože jsem dlouho v Tváři nebyla a je moc fajn, že jsem viděla i kolegy, kteří byli ve stejné řadě Tváře jako já, a to je třeba Vojtu Drahokoupil,“ svěřila se Tereza Mašková. „Měli jsme skvělé číslo a jsme rádi, že zavolali zrovna nám, až to diváci uvidí, tak se zcela jistě pobaví,“ dodal Vojta Drahokoupil k vtipnému vystoupení. ■