Brzy svého bratra dožene v počtu potomků? Modelka Schicková by ráda do konce roku otěhotněla

Kristýna Schicková Super.cz

Naposledy se hráč německého klubu Bayer Leverkusen a úspěšná modelka a influencerka viděli o Vánocích. Modelka neměla ani možnost se příliš sblížit se svou švagrovou Hanou, za svobodna Běhounkovou. „My se tolik nestýkáme. Bydlí v Německu, ony tady. Když je nějaká rodinná akce, tak se vidíme. Že bychom si volaly, psaly, nebo si posílaly přáníčka, tak to ne. Spíš se snažíme stmelovat, když se vidíme s rodinou. Chceme, aby naše děti věděly, že mají bratrance, sestřenice,“ vysvětluje modelka.

Kristýna Schicková by se nebránila dalšímu dítěti. „Doufejme, že do konce roku přiletí čáp a bude mít Elliot dalšího sourozence,“ usmívá se kráska a jedním dechem dodává: „Zatím se snažíme, doufám, že do konce roku se to snad povede.“ ■