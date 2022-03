Na šest dní Schicková opustila dvouleté dítě. Cesty do Ameriky nelituje, vydělala balík a srovnala si hodnoty

Kristýna Schicková pláchla do USA. Super.cz

Patří mezi rodiče, pro které je důležité zachovat si vlastní práci. Kristýna Schicková (27) se proto brzy po porodu syna Elitoa vrátila k modelingu. Nyní se dokonce odvážila bez dítěte vycestovat na téměř týden do zahraničí. „Mám úžasného manžela a skvělé babičky, o Eliotka bylo teda báječně postaráno. Navíc on chodí do jesliček, takže má i o zábavu postaráno,“ vysvětlila nám modelka.