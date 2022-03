Do těchhle plavek musela hodně zamakat: Sexbomba Mesarošová se slunila v exotice

Dominika Mesarošová Foto: archiv D. Mesarošové

Doby, kdy pravidelně ukazovala svou figuru na přehlídkových molech, už jsou pryč. Dominika Mesarošová (36) odhaluje své křivky už jen sporadicky, většinou jen na dovolené u moře. A možná je to škoda. V posledních měsících na sobě totiž pořádně zamakala.

Svou formu nyní předvedla na exotické dovolené na Mauriciu, kam na několik týdnů vyrazila. „Do těchhle plavek jsem musela hodně zamakat, snad se vyplatilo,“ svěřila se Dominika, která si pobyt na ostrově v Indickém oceánu nemůže vynachválit. Ze syna Eliánka už je velký parťák na cesty. A aby místo poznali co nejvíce, střídají také destinace svého pobytu.

A přestože vypadá Dominika v plavkách fantasticky, na návrat k modelingu už to však nevypadá. „Tohle přenechám mladším, myslím, že je to u nás tak malý rybníček, že to dopřeji jiným. Já jsem se stáhla, jsem maminkou na mateřské a mám úplně jiný byznys, takže teď modeling vůbec,“ tvrdí Dominika. ■