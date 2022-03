Známá ukrajinská herečka (✝67) zemřela během raketového útoku v Kyjevě

„Nenapravitelný zármutek v rodině našeho Young Theater. Během raketového ostřelování obytné budovy v Kyjevě byla zabita oceňovaná ukrajinská umělkyně Oksana Shvets. Neexistuje žádné odpuštění nepříteli, který přišel do naší země,“ stálo na facebookové stránce divadla.

The actress of the Young Theatre Oksana Shvets has been murdered in Kyiv during the war. pic.twitter.com/Rp3DcgSbge