Je těžké mít za nejlepší kamarádku dokonalou Jennifer Lopez. Nemůžeš být někdy ošklivá, utahuje si z ní známá herečka

Jennifer Lopez a Leah Remini Profimedia.cz

Herečka Leah Remini je letitou kamarádkou Jennifer Lopez (52) a nemá to s ní lehké, jak nedávno ukázala ve videu na TikToku.

Se svou kamarádkou tráví občas chvíle u bazénu, a tak si musela postěžovat, že vedle Jennifer je těžké fungovat, protože pořád vypadá skvěle.

„Jen se mě zeptala, jestli se potkáme u bazénu. Tady jsem já, úplně normální. A podívejte se na ni. Šátek na vlasech, šperky… Můžeš být někdy ošklivá, nebo aspoň normální? Pro jednou?“ začala ve vtipu zvyšovat hlas Leah až Jennifer rozesmála.

Lopez a Remini jsou letitými kamarádkami, což dokazuje i fakt, že video je z roku 2014, jak herečka později dodala, jen jej nahrála až nyní. Vzhledem k tomu, že obě vypadají pořád stejně skvěle, nejspíš se dodnes nic nezměnilo a Jennifer stále "zastiňuje" svou kamarádku u bazénu.

Herečky se seznámily skrze bývalého manžela Jennifer Lopez Marca Anthonyho. O jejich prvním setkání se Remini před lety rozpovídala pro Entertainment Tonight. „Šli jsme na premiéru a já doufala, že naživo bude ošklivá,“ vtipkovala herečka. „Když jsem se k ní blížila, ještě jsem si říkala, že to bude jen tím dobrým světlem. Když jsem se dostala blíž, vypadala opravdu nádherně. Dokonce jsem jí řekla: No do háje, ty vypadáš fakt krásně. Tomu se zasmála a já si jen pomyslela, že třeba bude aspoň hloupá. Chtěla jsem, aby tam prostě bylo něco špatně, a nic jsem nenašla.“

U rozhovoru tehdy byla i Jennifer, která se smíchem dodala: „No a tam jsme se do sebe zamilovaly.“ ■