Romantik s velkýma smutnýma očima umí i drsné role. Podívejte se, jak šel čas se Štěpánkem z Básníků

Pavel Kříž jako lehendární Štěpán Šafránek v sérii o Básnících Foto: reprofoto Jak svět přichází o básníky

Herec Pavel Kříž (61) se do myslí diváků zapsal především coby představitel lékaře s duší básníka Štěpána Šafránka ze slavné filmové série o Básnících. Dnes už je ze sympatického herce šedesátník, ale mnozí z nás ho vidí pořád jako romantického mladíka s velkýma smutnýma očima, který prožívá trable s láskou.

Mezi zatím posledním filmem Jak básníci čekají na zázrak z roku 2016 a prvním dílem série uplynulo dlouhých 34 let. Samotný Pavel Kříž nikdy nevěřil, že se z něj stane známý herec. Ještě předtím, než si zahrál v Básnících, měl už za sebou několik menších rolí, ale až po úspěchu legendární série Dušana Kleina, se velmi rychle zařadil mezi nejpopulárnější československé herce.

Koncem 80. let se ale Kříž rozhodl emigrovat do Kanady a načas změnil profesi. Na univerzitě ve Vancouveru vystudoval psychoterapii a později pracoval v domovech pro seniory jako terapeut. V 90. letech se vrátil do Česka a potěšil tak řadu svých fanynek, které ho opět začaly vídat nejen na televizních obrazovkách, ale i divadelních prknech.

Kromě další dílů Básníků se objevil například v dramatu Vůně vanilky (2001), filmu Pražské orgie (2019) nebo v seriálech Hotel Herbich (1999), Místo zločinu Ostrava (2020) či Hlava Medúzy (2021). Rád vzpomíná také na natáčení pohádek, včetně té první O statečném kováři (1983). Nemíval v nich jenom kladné role – výzvou pro něj byl například záporák Albrecht z Krvenos z dobrodružného středověkého příběhu Ať žijí rytíři! (2009). V Renčově snímku Lída Baarová pak ztvárnil Adolfa Hitlera.

Loni se před kamerou sešel také se svým věrným souputníkem Kendym z Básníků Davidem Matáskem. V seriálu Polda si ovšem opět zahrál ukázkového záporáka a dokázal, že se umí vymanit z role hodného Štěpánka.

Před dvanácti lety se především divačkám předvedl v taneční show StarDance, kterou vyhrál po boku Alice Stodůlkové a ukázal, že kromě tanečního umění neztratil nic ze své popularity. Jak šel čas s Pavlem Křížem si připomeňte v naší galerii. ■