Takhle sexy jste ji ještě neviděli: Herečka s rusko-ukrajinskými kořeny exceluje v korzetu a prádle jako milenka Davida Beckhama

Elizaveta Maximová Super.cz

Na premiéru hry Beckham, kde hraje milenku slavného fotbalisty Rebeccu Loos, kolem kauzy proběhla v roce 2004 aféra ohledně jeho mimomanželského vztahu, jsme se oprávněně těšili. Z brunetky se díky parukám na jevišti divadla Studio DVA proměnila v neuvěřitelně krásnou blondýnku. A byla úžasná!

"Je to velká zásluha naší kostýmní výtvarnice Michaely Horáčkové Hořejší i dalších lidí v divadle. Moc si toho vážím a musí říct, že jsem měla velkou trému odehrát to před plným hledištěm," svěřila Elizaveta, která na rozdíl od své divadelní postavy, která skutečně existuje a za story o sexu s Davidem Beckhamem inkasovala 700 tisíc liber, žádný problém s bulvárem nikdy neměla. "Ale kdyby mělo k něčemu dojít s Davidem, jsem na to připravená," smála se.

V rámci ztvárnění Rebeccy ji diváky mohou vidět i v hodně sexy kostýmu, kdy má na sobě krajkový korzet a podvazky, což můžete vidět i v našem videu. Jak se cítila a jestli musela kvůli roli zamakat na postavě, se dozvíte v našem videu. ■