Česká kráska sdílela s novou Miss World hotelový pokoj. Co řekla o blond kočce z Polska?

Karolína Kopíncová se s polskou vítězkou sblížila. Foto: Archiv K. Kopíncové

Jaká je nová nejkrásnější dívka světa? "Bude skvělá Miss World. A jsem moc ráda, že konečně nastal čas pro Evropu po velmi dlouhé době," řekla Super.cz Karolína.

"Ze začátku si mě hodně prohlížela, nebylo mi to příjemné. Necítila jsem se komfortně. Hodně jsme si ale začaly teď po návratu do Portorika povídat a sblížily jsme se. Myslela jsem si, že bude nepříjemné s ní být na pokoji, a pak to bylo úplně v pohodě. S čímkoli potřebovala pomoct, pomohla jsem. Bylo to fajn," prozradila Kopíncová.

V Portoriku trávily kandidátky z více než sto zemí světa tři týdny v prosinci, finále kvůli covidové situaci bylo ale odloženo na letošní březen. Do Portorika se už vrátilo vybraných TOP40, ze kterých vzešla nová Miss World. ■