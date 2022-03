Moderátorka se rozplakala, když zpovídala muže, jemuž ruská armáda zabila ženu a děti: Že zemřeli, zjistil na Twitteru

Třiačtyřicetiletý dvojnásobný otec prožívá nepředstavitelná muka. Při ruském ostřelování města Irpiň zemřela v neděli 6. února jeho žena i obě děti. O jejich skonu se Serhij dozvěděl na Twitteru, kde si všiml fotky jejich těl.

“I saw a photo on Twitter and I recognized my children.” - Serhiy Perebyinis speaks with Erin Burnett about how he found out that his wife and two children had been killed in Russian shelling. pic.twitter.com/GlPe45diWy