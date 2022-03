Kvůli tomuto filmu musela změnit barvu vlasů: Podívejte se na Jitku Čvančarovou jako blondýnku

Ukázka z filmu Hádkovi Video: Bontonfilm

O jejich novém společném projektu, komedii Hádkovi, jsme si už několikrát povídali s herečkou Sandrou Novákovou (39) a jejím partnerem, režisérem Vojtěchem Moravcem. Film už je dokončený a připravený do kin a už teď se můžete podívat na první ukázku.

Komedie Hádkovi je ve zkratce příběhem o rodině, která se pořád hádá. Neshodnou se opravdu na ničem. „Hádkovi by měla být komedie plná všech emocí. Postavy se navzájem milují a současně se nemohou vystát. Diváci budou mít chuť většinu postav uškrtit a některé hned potom obejmout,“ plánuje režisér Vojtěch Moravec. „Především by ale Hádkovi měli diváky v kinech pobavit,“ dodává.

Do rolí bratrů Hádkových obsadil režisér Hynka Čermáka a Jakuba Prachaře (38), Ondřej Pavelka je jejich táta, manželky hrají Jitka Čvančarová (43), která je ve filmu blond, a Sandra Nováková. Sestru, která oběma manželkám leží v žaludku, ztvární Lucie Polišenská.

„Příběh o rozhádané rodině může znít jako horor, my jsme ale hledali tu směšnou stránku hádajících a náramně jsme se u toho bavili. Natáčení jsme si strašně užili. Každý se někdy pohádal, takže jsme všichni mohli těžit z vlastních zážitků. Herci byli skvělí a práce s nimi byla fantastická. Všichni se do svých postav ponořili a díky tomu ten film vychází tak dobře, jak jsme si ho se Sandrou vysnili,“ dodal Moravec. „Každý z nás někoho takového v rodině má, kdo se vždy chce o něčem hádat. A všichni tak nějak věříme a doufáme, že to nejsme my,“ doplnila ho Sandra. ■