Snaha o miminko zatím není žádný med: Umělé oplodnění u mě vyvolalo menopauzu a tloustnutí, tvrdí Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian a Travis Barker Profimedia.cz

V traileru k nové rodinné reality show Kardashianovi nejstarší z klanu prozradila, že se se snoubencem Travisem Barkerem snaží o miminko. Není to ale vůbec jednoduché.

V klipu Kourtney (42) prozradila, že proces umělého oplodnění není ani v nejmenším procházka růžovým sadem. Léky způsobily, že přibrala, a navíc se musí potýkat s komentáři ohledně své váhy.

„Je tak neslušné někoho komentovat, když ani nevíte, čím prochází,“ postěžovala si své matce Kris Jenner. „Léky, které beru, u mě vyvolaly menopauzu. Doslova menopauzu,“ uvedla dále.

Kourtney nespecifikovala, jakými příznaky trpí ani jestli trvají. Dle studií je skutečně možné, aby některé léky podávané při léčbě plodnosti, vyvolaly menopauzu. Časté jsou také váhové výkyvy.

Kourtney se fanoušci často ptají, jestli není těhotná, a to téměř pokaždé, když postne fotku v plavkách nebo přiléhavém outfitu, v němž má aspoň nepatrně vypouklé bříško. I televizní hvězdu samotnou už to trochu obtěžuje.

V pořadu Ellen DeGeneres loni přiznala, že si nechala zmrazit vajíčka. „Doufám, že se jim daří dobře. Jen tak pro případ, nikdy nevíte. Spíš mě do toho ukecali. Bylo mi 39 a řekli mi, že jestli to chci, musím to udělat hned,“ popsala.

„Ani nevím, jestli chci další dítě, ale oddechla jsem si, že mám kontrolu nad svým tělem,“ přiznala tehdy.

Od té doby se ale leccos změnilo. V lednu Kourtney zveřejnila vztah s Travisem Barkerem a v říjnu ji požádal o ruku. Kourtney je už trojnásobnou maminkou.

Z desetiletého vztahu s podnikatelem Scottem Disickem má Masona (12), Penelope (9) a Reigna (7). Barker má s exmanželkou Shannou Moakler Landona (18) a Alabamu (16).

Show Kardashianovi uvedou streamovací sítě Hulu a Disney+ 14. dubna. ■