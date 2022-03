Chlapec se během rozhovoru zeptal Ryana Reynoldse na filmovou líbačku: Při odpovědi se pověstný vtipálek tentokrát zapotil

Ryan Reynolds Profimedia.cz

„V tom filmu se líbáš s nějakou holkou, bylo to doopravdy?“ položil malý fanoušek dotaz bez skrupulí, jak se můžete přesvědčit ve videu níže.

Reynolds, jenž se ve filmu líbá s kolegyní Zoe Saldanou (43), se zarazil a musel si promyslet odpověď. Nejprve naoko pojal podezření, že chlapce navedla jeho žena Blake Lively (34).

„Miláčku, co to sakra...?“ prohlásil, než se pustil do odpovědi. „No, hádám, že to bylo tak jako doopravdy. Ale nemyslel jsem to doopravdy. Jak na to mám odpovědět? Budou to vysílat všude,“ snažil se vykroutit.

„Věc se má tak, ani nevím, jak bych to vysvětlil vlastním dětem. Nejspíš bych použil stejnou taktiku. Ne vztek, jenom zklamání. Ale skvělá otázka. Východ je támhle,“ ukázal klukovi a publikum šlo do kolen.

„Nejlepší rozhovor na světě!“ radovala se z kolegových útrap herečka Jennifer Garner (49), která seděla po Reynoldsově pravici. „Jo, nejlepší,“ přitakal herec v předstíraném zoufalství.

Ryan má tři dcery s herečkou Blake Lively, s níž se oženil v roce 2012. Nejstarší James (7), Inez (5) a Betty (2). Hvězdný pár se často vzájemně trollí na sociálních sítích a nesmírně tím fanoušky baví. Reynolds proslul svým smyslem pro humor, takže ho jen tak něco nerozhodí. Smělý chlapec z videa ale rozhodně zabodoval.

Film Projekt Adam uvedl Netflix 11. března. ■