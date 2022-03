Modelka Vignerová má stejnou váhu jako před těhotenstvím. Není z toho úplně šťastná

Vignerová si váží toho, že je o ni jako o modelku zájem. Super.cz

„Jsem ráda, že mě klienti stále oslovují, že nezanevřeli na matky. Užívám si to a jsem ráda, že jsem dneska mohla vidět holky, kolegyně,“ řekla nám na fittingu před přehlídkou Beaty Rajské (59).

Nejkrásnější Češce roku 2009 se podařilo velmi rychle dostat do formy. „Váha šla dolů hezky. Tělo je trošku povolenější a chtělo by to pohyb. Jsem na své modelkovské váze, kterou jsem nechtěla. Nechtěla jsem, aby se mi jako mamince třepaly ruce,“ komentuje svou tělesnou schránku Aneta, která je maminkou živého kloučka: „Intenzita pohybu je větší. Jsme v tom spolu.“

Za pracovními povinnostmi Vignerová někdy odchází od dítěte se smíšenými pocity. „Práce si vážím. Snažím se mu to vysvětlovat. On taky potřebuje vědět, že nemusí být fixovaný pouze na mě,“ říká Aneta Vignerová. ■