Druhé dítě se scenáristou Mostu? Krásná modelka se do dalšího rozšiřování rodiny zatím nežene

Aneta Vignerová Super.cz

„Dětí máme už docela dost. Při Petrově štěstí bychom měli čtvrtého syna,“ řekla Super.cz se smíchem Aneta na fittingu před přehlídkou Beaty Rajské.

Nejkrásnější Češka roku 2009 si váží toho, že může opět pracovat. „Jsem ráda, že už nejsem jen intenzivně s dítětem. Partner chodí domů se zážitky a ambicemi a pro zdravý chod vztahu je podle mě důležité, aby se i žena realizovala,“ míní modelka.

To, že bude podruhé těhotná, ale vyloženě nevylučuje. „Sama jsem ze tří dětí. Vím, jak je těžké se starat o rodinu a sama pak něco vytvářet. Jiřík je skvělý a já si ho užívám. A obávám se, že pokud by přišlo další těhotenství, syn půjde trochu stranou. Takže momentálně to není v plánu, ale pokud to přijde, budu taky šťastná. Zatím se to ale neděje,“ dodala Vignerová. ■