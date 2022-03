Brzy se stane dvojnásobnou maminkou: Takhle to sluší Lucii Šafářové s rostoucím bříškem

Lucie Šafářová Foto: archiv L. Šafářová

Na konci loňského roku oznámila Lucie Šafářová (35), že se stane dvojnásobnou maminkou. S manželem Tomášem Plekancem (39) by měli přírůstek do rodiny přivítat během dubna a května. „Bude to chlapeček a Býk. Jméno ještě nevíme, to se teprve řeší,“ řekla Super.cz bývalá tenistka.