Po 16 letech český úspěch na Miss World! Tahle 184 centimetrů vysoká kráska se probojovala mezi TOP 13

Karolína Kopíncová

Obrovský úspěch pro Českou republiku. Po Natálii Kočendové , která se stala před pár dny v Egyptě vítězkou světové soutěže Top Model of the World, zabodovala nyní další kráska. Úřadující královna krásy, vítězka Miss Czech Republic Karolína Kopíncová (24), se probojovala mezi 13 nejkrásnějších dívek na nejstarší a nejprestižnější soutěži světa Miss World.

Do TOP 12 se od úspěchu Taťány Gregor Brzobohaté v roce 2006 nedostala žádná česká zástupkyně. "Nevezu domů korunku, ale i tak jsem opravdu šťastná. TOP 13 je doma, je to pro mě obrovský úspěch. Nejen pro mě, ale pro Českou republiku. Dlouhých šestnáct let se to žádné dívce nepodařilo. Jsem opravdu moc šťastná," řekla Super.cz Kopíncová.

Hrdá na Kopíncovou je ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko. "Jsem na Karolínu nesmírně pyšná, jelikož dokázala již mnoho a všem nám ukázala, že to je nejlepší vítězka za dlouhou dobu zde v České republice. Karolína je nejen krásná, ale také velmi inteligentní a pracovitá. Založila svoji nadaci Krok do života a tím jen opět ukázala jak svojí charitativní činnost myslí vážně. Jsem opravdu moc hrdá. Top 13 je neskutečný úspěch na tak těžké soutěži, jako je Miss World. Letos soutěžilo 100 dívek, což je největší počet ze všech soutěží krásy," řekla Super.cz Makarenko.

Česká zástupkyně se zítra vrací do České republiky, kde se ale zdrží pouhé dva dny. Pak odlétá podpořit finalistky letošního ročníku Miss Czech Republic na soustředění na Zanzibar.

Vítězkou 70. ročníku Miss World se stala Polka Karolina Bielawska. ■