První rozchod z reality show Love Island! Pár, který jste milovali, se rozešel

Nikol a Vilda se rozešli Foto: Archiv N. Tretterové

"Chci vám říct jednu takovou důležitou věc. S Vildou jsme se rozešli. Začal říkat, že jsme spolu začali chodit jenom naoko a že to všechno bylo jenom kvůli show. Což jsem nevěděla, na tom jsme se úplně nedohodli, ale dobře. Každý druhý den mi přichází zprávy od holek, že jim píše, a posílají mi videa, kde je Vilda," říká smutně Nikol.

Ještě před měsícem přitom Super.cz říkala, že už za měsíc se za ní Vilda stěhuje do Prahy, a o vztahu mluvila jen v superlativech. "Pouto je mezi námi stále silnější. Bez těch kamer je to mnohem hezčí. Nečekala jsem to. Vilda je v Olomouci, já jsem v Praze, ale v květnu bude společné bydlení. Vilda se stěhuje za mnou. Vyhrála jsem. Vilda přesouvá své pracovní aktivity do Prahy," řekla Super.cz v únoru bývalá modelka.

Bohužel ke stěhování už nedojde a láska z reality show končí. ■