Takhle to sluší krásné modelce v 9. měsíci těhotenství. 11 kilo nahoře a běhá na deseticentimetrových podpatcích

Denisa Spergerová Super.cz

Těhotenství má prý ukázkové. "Neměla jsem žádné nevolnosti, komplikace. Bývám ale hodně unavená, snažím se to zvládnout jak nejlépe to jde. Psychicky to zvládám dobře, už se přesto těším, až to bude venku a holčičku si užiju," řekla Super.cz Denisa, která přibrala prakticky jen v oblasti bříška.

"Přibrala jsem jedenáct kilogramů. Naštěstí mi jdou kila do bříška, za to jsem moc ráda. Žádné oteklé kotníky, nic. Jsem ráda, že můžu v pohodě chodit i na podpatcích," usmívá se modelka.

Ráda by rodila přirozenou cestou. "Hodně jsem nad tím přemýšlela, sama jsem nevěděla, co je nejlepší. Nakonec jsem se rozhoda pro přirozený porod. Doufám, že to zvládnu, snažím se tím nestresovat," dodala. ■