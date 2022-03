Zhubla 20 kilo a vyhrála světovou soutěž krásy. Natálie Kočendová si odvezla tučnou sumičku

Natálie Kočendová Super.cz

Natálie Kočendová si ze světové soutěže Top Model of the World, která se konala v Egyptě, odvezla několik cen včetně tučné hotovosti. Česká modelka se stala absolutní vítězkou, která obdržela výhru ve výši 50 tisíc dolarů.

"Vyhrála jsem hotovost, kryptoměnu a také 80 dní v resortech v Egyptě. Vyhrála jsem totiž i titul Miss Sunrise, volilo mě 18 hotelů z dvaceti, to mi udělalo velkou radost. Budu teď častěji dovolenkovat v Egyptě. Výher je spousta," řekla Super.cz Natálie.

Kvůli soutěži na sobě velmi dřela. "Od minulého roku jsem zhubla 20 kilo, v den finále jsem měla 54 kilogramů. Jsem ráda, že to za to stálo. Podepsala jsem na základě výhry smlouvu s modelingovou agenturou v Německu, už teď jsem přijatá na fashion week v Kolumbii. Bude to skvělý rok," těší se Kočendová. ■