Stěhování do jiné země pro Kasanovou není překážkou. Zamilovaná kráska by kvůli lásce odešla kamkoli

Kateřina a Tomáš žijí v Polsku. Foto: archiv K. Kasanové

Před několika měsíci se Kateřina Kasanová (23) přestěhovala z Prahy do polského města Čenstochová. Za životní změnou stojí její vztah s fotbalistou Tomášem Petráškem.

Na neustálé pendlování si modelka už zvykla. „Snažím se to vždy vymyslet tak, abych si nakumulovala co nejvíce práce, a tak v Česku trávím vždy tak tři dny a pak se vracím do Polska,“ popsala Super.cz Kasanová, kterou jsme potkali na fittingu před přehlídkou Beaty Rajské.

V Polsku se už cítí doma. „Je to zvláštní říct, ale zabydlela jsem se tam po pěti měsících. Samozřejmě to souvisí s novým vztahem. Je to určitě zásluha Tomáše,“ culila se modelka.

Mohlo by se zdát, že modelka a profesionální fotbalista jsou odkázaní sami na sebe a tím pádem by mohla vzniknout ponorková nemoc. Opak je ale pravdou. „Mám tam už dost práce. Polsko je rozlehlá země, a tak i po Polsku jezdím za prací. Tomáš má navíc každý den tréninky a o víkendu zápasy, takže jsme oba hodně zaměstnaní. Vážíme si času, který spolu trávíme,“ uvedla kráska.

Teď budeme žít v Polsku, protože tam má Tomáš angažmá na minimálně dva roky. Je ale možné, že ho bude moct koupit nějaký jiný klub. Vůbec se ale nebojím změny. Nemám problém s tím se zabydlet jinde,“ řekla se zamilovaným výrazem v tváři Kateřina Kasanová. ■