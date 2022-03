Pět operací prsou, šest nosu a nekonečně mnoho botoxu a výplní: Takhle vypadá australská živá panenka Barbie

Tara Jayne McConachy Profimedia.cz

Za své proměny už utratila kolem 4,5 milionu korun a má za sebou už patero zvětšení poprsí, šest operací nosu, vložení implantátů do pozadí a nekonečně mnoho injekcí s výplní a botoxem.

Modelka, která se živí svým tělem i na sociální síti s placeným explicitním obsahem, se světu poprvé ukázala v oblíbeném pořadu o nepovedených plastických operacích Botched v loňském roce. Tam se šla poradit se slavnými plastickými chirurgy o dalším zvětšení poprsí, které jí nebylo doporučeno.

„Všechno na mně je maličké až na moje prsa. Ráda bych ale ještě větší hrudník, s tím co mám, nejsem spokojená,“ uvedla v pořadu. Lékaři ovšem neměli problém brunetce říct, že se svou nebezpečně nízkou váhou (prozradila, že váží 45 kilogramů při výšce 170 cm) zvětšení nedoporučují, že už tak je na kůži vidět, jak je napnutá kvůli už tak obřím implantátům a že by tím byla kůže ještě tenčí.

Nejprve jí doporučili přibrat o 10 - 15 % své tělesné váhy s tím, že pak by možná tuto operaci provedli. „Nesouvisí to jen s operací, ale ona by hlavně měla být fyzicky a psychicky zdravá,“ pronesl plastický chirurg Nassif: „Mám velkou obavu o její zdraví.“

Tara uvedla, že přes prsa má 94 centimetrů, přičemž v pase pouhých 43 cm a přes boky 73 cm. „Nemám žádné limity, co se týče plastických operací. Je to neskutečně návykové a já chci ještě větší prsa,“ uvedla brunetka v The Morning Show v loňském roce a pokračovala: „Jakmile budu zase moct cestovat, mám v plánu vrátit se do zámoří, navštívit svého chirurga a prsa zvětšit. Myslím, že je v dnešní době důležité, aby žena dokázala vyjádřit to, co cítí, a to i v péči o vzhled. Plastická chirurgie je způsob, kterým to dělám já a činí mě to šťastnou. Dodává mi to sebevědomí být nejlepší verzí sebe samé.“ ■