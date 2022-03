Už netočí dětské pusy. Blondýnka ze seriálu ZOO se pustila do líbačky s Davidem Gránským. Trapně se necítila

Michaela Pecháčková a David Gránský v seriálu ZOO FTV Prima

S populárním seriálovým hezounkem ji čekala líbací scéna, kterou obvykle herečky moc nemusí. Pecháčková ale intimní scény zvládala s nadhledem. „S Davidem Gránským se tyhle scény točí hezky a je to příjemné, a to nemyslím jen ty líbací,“ směje se Michaela Pecháčková, která tak zažívá před kamerou to, co do té doby moc netočila.

„Brala jsem to jako zcela běžné natáčení, David je profesionální a vstřícný kolega, díky tomu se člověk tolik nestydí a nepřijde mu to trapné,“ míní. A protože pusou to všechno začíná, tak za pár dílů už spolu budou vést hovor vleže a v posteli.

„Myslím si, že jsme to ani nijak neprožívali a přistupovali k tomu normálně. Dostala jsem se do věku, kdy už zkrátka dětské pusy netočím, přecházím na ty zamilované, a nehroutím se z toho. Je to práce, každý herec tohle absolvuje. Navíc, když je kolega příjemný nebo když jsme přátelé a známe se, tak je to v pohodě. Je to součást herectví. Myslím, že okolí tomu přikládá větší důraz, než jaký to ve skutečnosti má,“ usmívá se seriálová Sid a naznačuje, že všem líbacím dnům není rozhodně konec, a to prý nemá na mysli jen Alberta v podání Davida Gránského. ■