Do Prahy za rolemi už nedojíždí: Krásná Slovenka s maďarskými kořeny tady našla lásku

Začalo to rolí sportovkyně ve filmu FairPlay, který řešil doping za socialistického Československa a následoval jeden filmový a televizní projekt za druhým. Slovenskou herečku s maďarskými kořeny Judit Bárdos jsme mohli vidět v seriálech České televize Bohéma a Svět pod hlavou, snímcích Chata na prodej a Čertí brko, do kin přichází i další film, v němž účinkuje, Poslední závod.

My se s ní setkali na představení nového projektu režiséra Davida Ondříčka Král Šumavy pro kanál Voyo. "Vždycky mi zavolají na casting a roli pak dostanu. Ale pravda, že mě to pořád nějakým způsobem příjemně překvapuje. Jsem ráda a vlastně tady už pár měsíců bydlím," prozradila, že se z ní stala Pražačka. "Žije se mi tady dobře. Doufám, že definitivně," usmívala se herečka, která prozradila, že se do Česka přesídlila za láskou.

Čeština jí jde také čím dál lépe. Na rozdíl od prvního filmu už ji nemusejí dabovat. Při rozhovoru ale odpovídala slovensky. "Když jsem sama za sebe, bojím se, abych nedělala chyby ve skloňování, někdy také nemůžu najít to pravé slovo. Slovenština mi přijde bezpečnější a víc v pohodě," vysvětlila Judit.

Probrali jsme také film Poslední závod, do kterého naskočila na poslední chvíli za těhotnou Evu Josefíkovou (32), anebo to, jak prožívala pandemii, kdy se mj. živila pečením. To se dozvíte v našem videu. ■