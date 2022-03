Dívka s „nejtlustší vaginou světa“ plánuje další operaci intimních partií: A to ještě není všechno!

Mary Magdalene Profimedia.cz

Předchozí operace, která ji málem stála život, měla děsivou dohru. Mary se po ní nechala slyšet, že vypadá, jako by měla varlata. Přesto se nyní rozhodla pro další zvětšení.

„Budu ji zvětšovat, dokud to půjde,“ nechala se slyšet Mary, která razí heslo „čím větší, tím lepší“, nejen pokud jde o intimní partie. Mnohonásobným zvětšením už prošlo také její pozadí a poprsí.

Kromě toho má za sebou čtyři operace nosu, pozvednutí obočí, zákrok, zajišťující tzv. kočičí oči, liposukce a pravidelně holduje také výplním v obličeji, a především rtů.

Plastiky jsou zkrátka její vášní a užívá si prý dokonce i proces hojení. „Někteří lidé mají rádi extrémní sporty, já extrémní plastiky,“ odůvodnila.

„Zní to možná hloupě, ale opravdu je to můj koníček. Zkrátka mě to baví,“ prozradila Mary, kterou plastičtí chirurgové ale stále častěji odmítají.

„Spousta chirurgů mi řekla, že to nejde, protože mám za sebou už tři operace,“ posteskla si po návratu z Turecka, kde ji operovali nos naposledy.

A aby toho nebylo málo, k vagině chce přidat také redukci prstů na nohách, aby její chodidla vypadala lépe na fotkách. Tento chystaný zákrok více nespecifikovala, není tedy jasné, jak moc chce prsty nebo jejich části zredukovat. Uvidíme, jestli jí na to nějaký operatér ještě kývne. ■