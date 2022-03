Soutěž krásy opět na celoplošné televizi: Pracovala jsem na tom 13 let, říká Táňa Makarenko

Taťána Makarenko Super.cz

Datum finále soutěže krásy Miss Czech Republic vyhlásila její ředitelka Taťána Makarenko (32) s velkou parádou. Po třinácti letech, co klání pořádá, její svěřenkyně Natálie Kočendová získala první místo na světové soutěži krásy, a navíc se jí konečně podařilo dostat na obrazovku celoplošné televize. Bylo tedy co slavit.

"Jsem opravdu velice šťastná, že 13. ročník naší soutěže bude vysílaný živě v prime time na kanále Nova Fun, měsíc dopředu se odvysílají také medailonky dívek, které se objeví i na hlavním kanále Novy. Tak myslím, že nebude nikdo, kdo by to neviděl. Všechny naše dívky si zaslouží podporu a jsem ráda, že kvalita soutěže je pro televizi dostačující, aby naši národní soutěž krásy vysílala," řekla Super.cz Táňa.

Poslední ročníky Miss Czech Republic mohli diváci vidět na hudební televizi, je to tedy velký posun. "Doufám, že je to jen začátek a nebude to jen ten jeden rok, ale i ty další, takže mě čeká spousta práce. Proto neskáču radostí úplně do stropu, ale z každého svého úspěchu se samozřejmě těším. A zvu samozřejmě ke sledování finále, protože 7. května to bude velké," uzavřela. ■