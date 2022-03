Michal David má prý velmi specifické pohyby. Proměna Moniky Absolonové ve známého hitmakera vás zvedne z gauče

Monika Absolonová TV Nova

Populární zpěvačku čeká proměna v muže. Monika ztvární hitmakera Michala Davida a na scéně show Tváře zazpívá jeho mega hit Discopříběh. „Mám s Michalem Davidem moc hezký vztah, on byl vlastně ten, který mě objevil a přivedl do branže,“ svěřila se před proměnou Absolonová.

„O to větší mám strach, abych to nepokazila. Michal má velmi specifické pohyby, které jsem se snažila co nejpečlivěji okoukat a napodobit,“ dodala zpěvačka, která se na několik hodin vložila do rukou profesionálních maskérů. Ti jí totiž museli kompletně předělat spodní část tváře. Celou proměnu pak doladil outfit, paruka a všudypřítomné klávesy. ■