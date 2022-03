Téměř jako by se slunila nahá! Nicole Scherzinger vystavila snímky v bikinách tělového odstínu

Nicole Scherzinger Profimedia.cz

Návrat domů si zpěvačka Nicole Scherzinger (43) užívá plnými doušky. Fotkami z Havaje, kde se narodila a žila do svých šesti let, než se s maminkou a svým otčímem odstěhovala do Louisville v Kentucky, plní svůj profil na Instagramu.

„Doma,“ napsala k jedné z prvních fotek v bikinách Nicole. Ty na zpěvačce málem nebyly ani vidět, vzhledem k tomu, že našla tak dokonalý tělový odstín, že přesně korespondoval s její opálenou pokožkou.

Scherzinger ráda ukazuje svou vypracovanou postavu, kterou má díky pravidelnému pohybu a zdravé stravě. Na ty si potrpí společně se svým přítelem Thomem Evansem.

V minulosti si prošla i bulimií, a proto je ráda, že si vytvořila k jídlu zdravý vztah. „Můžete se z toho dostat a zbavit se jí navždy,“ uvedla v jednom ze svých příspěvků před časem zpěvačka. „Mně se to povedlo, a to je důvod, proč o svém příběhu mluvím. Je to věc, kterou před světem schováváte a izolujete se od něj. Ale můžete ji porazit, hlavně to nevzdávat, protože každý jste unikátní a předurčen ke skvělým věcem.“

Kromě posilování se Nicole ráda zapotí i u kardio cvičení. Oblíbila si spinning i pěší turistiku, a když není čas na ni, vezme zavděk i běžeckým pásem. A její láska ke cvičení je na fotkách v bikinách velmi dobře vidět. ■