Bude žít s rodinou v Česku, nebo v zahraničí? Novopečený táta Jakub Vágner prozradil plány do budoucna

Jakub Vágner Super.cz

„S manželkou to máme jasně nastavené, chceme naší dceři ukazovat svět, chceme, aby byla výborně jazykově vybavená. Cestování je podle mě to nejvíc, co může rodič dětem dát,“ svěřil v rozhovoru pro Super.cz.

Jejich dcerka bude bezesporu dobře jazykově vybavená již od útlého dětství. Jakubova manželka se totiž narodila v Polsku, vyrůstala v Německu a hovoří hned několika světovými jazyky. Nyní se učí česky.

„Pořád si samozřejmě plete slova, komolí to, což je legrační, ale snaží se učit a jde jí to. Mluvíme spolu občas anglicky, občas německy, česky, polsky a občas do toho míchá jiné jazyky, ale vždycky se dorozumíme, a to je hlavní,“ usmívá se známý rybář, který bude tajným VIP hostem pořadu Inkognito na Primě.

Nabízela se otázka, zda je s manželkou neláká život v zahraničí, když jsou oba cestovatelé. „Žijeme v České republice a určitě to nehodláme měnit,“ má jasno rybář.

Nyní prožívá jako novopečený táta jedno z nejkrásnějších životních období, avšak loni touto dobou mu do smíchu nebylo. Z afrického Konga si přivezl malárii a poměrně dlouhý čas strávil v nemocnici.

„Při cestování platí, že kdo se bojí, nesmí do lesa. Když navštěvujete tato místa, tak si samozřejmě občas přivezete nějaké broučky v těle. Loni to byly dvě malárie zároveň, což nebylo dobré, ale to je ta penalta, kterou člověk za ty cesty platí, a já bych přesto neměnil,“ dodává Jakub Vágner, který už je naštěstí zcela zdráv. ■